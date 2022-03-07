متحدث الحكومة: صعوبة الحصول على القمح من روسيا وأوكرانيا لا يؤثر على السلع الأخرى

أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تتدخل بما لديها من مخزون استراتيجي من السلع لزيادة عرض السلع في الأسواق وعدم رفع الأسعار، قائلا: «لدينا مخزون استراتيجي من بعض السلع يكفينا لستة أشهر قادمة ونضع فى الاعتبار احتياجات شهر رمضان».

وأشار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، إلى أن السلع التي تهم المواطن مخزونها يتراوح بين أربعة وخمس وست شهور، مؤكدا أن صعوبة الحصول على القمح من روسيا وأوكرانيا لا يؤثر على السلع الاخرى التي نعمل على توفيرها.

واستكمل: «لدينا قمح يكفينا أربعة شعور وسينضم القمح المحلي لمخزوننا ليكفينا حتى نهاية العامة وسنستخدم أدواتنا الرقابية المختلفة للوقوف أمام المتلاعبين وضبط الاسعار»، مشيرا إلى أن معارض اهلا رمضان لوزارة التموين ستشهد تخفيضات للعديد من السلع فى كل المحافظات.