النرويج تسجل 3336 إصابة جديدة بكورونا وصفر وفيات

سجلت النرويج 3336 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد صفر حالات وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الإثنين.

وبذلك، ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و308 آلاف و342 إصابة، وتتوقف الوفيات عند 1664 حالة.

وأظهرت بيانات لجونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 11 مليونا و239 ألفا و629 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النرويج حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.