بلينكن: تحدثت مع أمين الناتو عن منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنّ الرسالة الموجهة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي أن يوقف هذه الحرب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: " نحن وبطريقة منتظمة نقوم بمراجعة وضع قواتنا في أوروبا ونأخذ بعين الاعتبار أي تطورات كما هو الحال الآن".

وتابع: "تحدثت للأمين العام للنيتو بشأن منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا وجهودنا هي لإنهاء الحرب بسرعة.. وإذا حدث أي اعتداء على أراضي النيتو فنحن ملتزمون بالدفاع عن تلك الأراضي".

وتقترب الحرب الروسية من إتمام أسبوعها الثاني، وقد خلّفت موجات نزوح كبيرة للغاية، كما أنّ أعباء إنسانية كبيرة خلفتها الحرب التي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة لها.

وأعلنت روسيا، وقف إطلاق النار في مدن أوكرانية عدة اعتبارا من صباح الاثنين، وفتح ممرات إنسانية في مناطق عدة بعد يوم من إجبار مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين - الذين يحاولون الفرار - على الاحتماء من القصف الروسي الذي استهدف مدنا في وسط وشمالي وجنوبي أوكرانيا.

وفي الوقت الذي تحدث فيه مسؤولون أوكرانيون عن الوضع الكارثي خلال جهود الإجلاء الفاشلة في ضواحي كييف، خطط مسؤولون من كلا الجانبين لإجراء جولة ثالثة من المحادثات الاثنين.