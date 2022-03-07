بلغاريا: قد نطلب استثناء من أي عقوبات أوروبية جديدة على واردات الطاقة الروسية

قال رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف، اليوم الاثنين، إن بلغاريا تؤيد فرض عقوبات على روسيا كوسيلة لوقف غزوها لأوكرانيا، لكنه أشار إلى أن بلاده قد تطلب استثناء من أي عقوبات أوروبية جديدة على واردات الطاقة (الغاز الطبيعي والنفط) من روسيا، وذلك حسبما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وتعتمد بلغاريا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، بشكل شبه كامل على إمدادات الغاز من شركة غازبروم الروسية، بينما توفر مصفاة النفط الوحيدة فيها، المملوكة لشركة لوك أويل الروسية، أكثر من 60٪ من الوقود المستخدم في البلاد.

وقال مصدران مطلعان لـ«رويترز»، إن الولايات المتحدة مستعدة للمضي قدما في حظر واردات النفط الروسية إلى الولايات المتحدة دون مشاركة حلفاء في أوروبا.

ورفضت ألمانيا، أكبر مشتر للنفط الخام الروسي، خططًا لحظر واردات الطاقة الروسية، وهو موقف أيده رئيس الوزراء البلغاري.

وأضاف: «ستدعم بلغاريا جميع أنواع الإجراءات، لأننا حقًا ضد الحرب، لكن هذين (النفط والغاز)، ربما نطلب استثناءًا، ليس لدينا بدائل في الوقت الحالي، فنحن نعتمد كثيرًا عليهم».

وتابع: «نحن ندعم الشعب الأوكراني بالكامل، وقد أيدنا الحزمة الأولى من العقوبات، بل إننا منفتحون على عقوبات أخرى أيضًا، لكن سيكون من الصعب فرض عقوبات على مصادر الطاقة الروسية»، ذاكرًا أن حكومته ستبدأ في شراء 1.5 مليون طن من القمح لدعم إمداداتها الغذائية، حتى تتجنب المخاطر التي قد تنشأ عن أي حوادث محتملة في محطات الطاقة النووية في أوكرانيا.

وقال بيتكوف إن «الدولة الواقعة على البحر الأسود، والتي أنتجت أكثر من 7 ملايين طن من القمح العام الماضي، لا تخطط لحظر تصدير القمح»، مضيفًا أن الدولة ستعزز أيضًا احتياطاتها من الذرة وبذور عباد الشمس.

وتقترب الحرب الروسية من إتمام أسبوعها الثاني، وقد خلّفت موجات نزوح كبيرة للغاية، كما أنّ أعباء إنسانية كبيرة خلفتها الحرب التي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة لها.

وأعلنت سفارة موسكو لدى مينسك، مساء اليوم الاثنين، عن اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة الروسية والسلطات الأوكرانية في بيلاروس.

وجرت المفاوضات في منطقة بيلافيجسكايا بوشا، التي استضافت الجولة الثانية من العملية التفاوضية يوم 3 مارس، واستمرت نحو 3 ساعات.

من جانبه قال الوفد الأوكراني المفاوض، إن الجولة الثالثة من المفاوضات مع روسيا لم تسفر عن نتائج من الممكن لها أن تحسن الوضع، لافتًا إلى أن هناك تقدمًا طفيفًا في المفاوضات مع الروس بشأن الممرات الآمنة.

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