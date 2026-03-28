النائبة جيهان شاهين: البيان المشترك لمجلسي النواب والشيوخ يعكس موقف مصر الحازم تجاه الأشقاء ورفض أي عدوان خارجي

شاهين: مصر ستظل الدرع الحامي للأمن القومي العربي

أكدت النائبة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، أن البيان المشترك الصادر عن مجلسي النواب والشيوخ بشأن الاعتداءات التي تتعرض لها بعض الدول العربية يمثل رسالة واضحة تعكس الموقف الحازم لمصر في مواجهة أي تهديد يطال أمن واستقرار الأشقاء العرب، مؤكدة أن حماية هذه الدول جزء أساسي من الأمن القومي المصري.



وأوضحت شاهين، أن أي اعتداء على الدول العربية يمثل تصعيدًا خطيرًا يستلزم موقفًا عربيًا موحدًا، مشددة على ضرورة تضافر الجهود العربية لتأمين مصالح الشعوب وصون سيادة الدول، مؤكدة أن مصر ستظل دائمًا في الصفوف الأمامية للدفاع عن استقرار المنطقة والحفاظ على أمن الأشقاء.



وأشارت شاهين إلى أن البيان يعكس وعي الدولة المصرية بمسؤولياتها التاريخية تجاه المنطقة، وأن أي تهديد للأشقاء العرب سيقابل بموقف صلب وعملية تشمل كل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية المتاحة، مؤكدًة أن هذا التحرك يعكس تضافر الإرادة الشعبية والبرلمانية خلف القيادة السياسية وقدرة مصر على التحرك سريعًا وفعّالًا لحماية الأمن القومي العربي.



ولفتت إلى أن البيان جاء في توقيت حساس للغاية، إذ تشهد المنطقة تصاعدًا ملحوظًا في التوترات، ما يجعل التضامن العربي وتعزيز التنسيق بين الدول ضرورة حيوية للحفاظ على الأمن والاستقرار، مؤكدًة أن أي مساس بأمن الدول العربية سيقابل برد حازم يحفظ مصالح الشعوب ويحد من تفاقم التهديدات.



وأضافت جيهان شاهين: "مصر من خلال هذا البيان تؤكد أنها الدرع الواقي للأمن العربي، وأن أي اعتداء على أي دولة شقيقة سيُعتبر مساسًا مباشرًا بالأمن القومي العربي، ونحن ملتزمون بحماية الأمن والاستقرار ومواجهة أي محاولة تهديد أو زعزعة لاستقرار المنطقة، وهو تأكيد على موقف مصر الثابت كحامية للأمن والسلام في المنطقة".