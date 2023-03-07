دبلوماسي روسي: لا حاجة لزيارة رئيس وكالة الطاقة الذرية لموسكو بشأن محطة زابوروجيا النووية

قال الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف إنه لا توجد حاجة فورية لزيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إلى موسكو بشأن محطة زابوروجيا النووية.

وأضاف أوليانوف، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية: "يجب الإشارة إلى أن المحادثات بشأن منطقة زابوروجيا تفقد زخمها".

ووفقًا للدبلوماسي الروسي، يتعين على رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الغربية معالجة قضية إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيا النووية مع أوكرانيا أيضًا.

وفي الوقت ذاته، أشار أوليانوف إلى أن "مسألة إنشاء منطقة سلامة وأمن نووي حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيا تم تسليط الضوء عليها في تصريحات جروسي قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين".

وتابع: "المدير العام لوكالة الطاقة الذرية قال صراحة إن مسألة إنشاء منطقة سلامة وأمن نووي هي أهم موضوع يجب الترويج له من أجل منع وقوع حادث نووي خطير له عواقب لا يمكن التنبؤ بها، كما أكد جروسي أنه رغم كل المشاكل، فلن يتخلى عن مبادرته".

ولفت أوليانوف إلى أن "الأمريكيين والبريطانيين أدلوا بتصريحات بشأن دعمهم الشامل لجهود المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل ضمان السلامة النووية".