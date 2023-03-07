وكيل رياضة القليوبية يتابع تدريبات مصارعة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

تفقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، فعاليات تدريبات أبطال المصارعة من أعضاء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي والذى يتم تنفيذه بنادى سيتي كلوب بنها، يرافقه الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية لشؤون الرياضة.

وأكد على ضرورة الاهتمام بتنفيذ البرنامج الفني المعد من قبل اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، موضحا أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، كما يحظى باهتمام كبير ومتابعة مستمرة لجميع مراحل المشروع من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، باعتبار المشروع بداية لإطلاق لإعداد بطل أوليمبي في الالعاب الرياضية المختلفة.

وأوضح أنه تتركز رؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة من انطلاق المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في إعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكر تدعيماً للمنتخبات القومية؛ للوصول لمنصات التتويج الأولمبية، ويخضع المشروع لإشراف لجنة علمية متخصصة تضم علماء وخبراء من المتخصصين في علوم الرياضة المختلفة لضمان سير المشروع بشكل علمي وتحقيق أهدافه واستدامته.