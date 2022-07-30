تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

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تُقام اليوم الثلاثاء مباراة مؤجلة من الجولة الـ17 بالدوري الممتاز بين الأهلي والمقاولون العرب، بجانب إقامة مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وإياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم بوابة «الشروق» خلال السطور القادمة مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

الدوري الممتاز

الأهلي × المقاولون العرب الساعة الخامسة مساء على قناة ON Time Sports1

دوري أبطال إفريقيا

الهلال السوداني × القطن الكاميروني الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 4

سيمبا التنزاني × فيبرس الأوغندي الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 3

حوريا كوناكري الغيني × الرجاء البيضاوي المغربي الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 4

شباب بلوزداد الجزائري × المريخ السوداني الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 3

الزمالك × الترجي الرياضي التونسي الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 4

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا البرتغالي × كلوب بروج البلجيكي الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

تشيلسي الإنجليزي × بروسيا دورتموند الألماني الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

دوري المؤتمر الأوروبي

لاتسيو الإيطالي × إي زد ألكمار الهولندي الساعة الثامنة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium