تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم وآخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم أخبار اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023، والتي جاء في مقدمتها:

الدولار يرتفع 5 قروش بنهاية التعاملات ويسجل 30.88 جنيه للبيع

ارتفعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، بنحو 5 قروش فى 10 بنوك محلية، فى نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار ختام تعاملات أمس، ووصل في البنك المركزى المصري إلى 30.77 جنيه للشراء، و30.88 جنيه للبيع، مقارنة بـ 30.72 جنيه للشراء، و30.83 جنيه للبيع.

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1200 جنيه زيادة في سعر طن الذرة والطن يصل إلى 17 ألف جنيه

ارتفعت أسعار الذرة الصفراء، 1200 جنيه بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023، ليصل سعر الطن إلى 17 ألف جنيه، مقارنة بـ15800 جنيه، وفقا لأحمد نبيل، نائب رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن.

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بعد ارتفاع سعر حديد عز.. زيادة 2350 جنيها في سعر حديد المصريين والسويس للصلب

أعلنت شركتا السويس للصلب، وحديد المصريين، عن زيادة جديدة في سعر طن حديد التسليح تبلغ 2350 جنيها، بداية من اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023، بحسب أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية.

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وزير السياحة والآثار يفتتح جناح مصر في بورصة برلين السياحية ITB

افتتح أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المُشارك في بورصة برلين السياحية ITB، والتي تستمر فعالياتها خلال الفترة من 7 وحتى 9 مارس الجاري في العاصمة الألمانية برلين، وتُشارك بها الوزارة مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

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تحويلات المصريين بالخارج تسجل 6.4 مليار دولار خلال الربع الأول من 2022-2023

سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2022-2023، انخفاضا بنسبة 20.9% لتصل إلى 6.4 مليار دولار مقابل 8.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بحسب بيانات البنك المركزي الصادرة في فبراير الماضي.

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زيادة صادرات مصر الزراعية إلى 6.3 مليون طن بما يقترب من 3.5 مليار دولار

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه فى ظل الأزمات العالمية زاد معدل صادرات مصر الزراعية ووصل إلى 6.3 مليون طن، بما يقترب من 3.5 مليار دولار، وذلك نتيجة جهود الدولة في المشروعات القومية مثل مشروع الدلتا الجديدة ومشروع مستقبل مصر وافتتاح الرئيس السيسي مشروعات في توشكي، حيث تم إحياء المشروع مرة أخرى، وأيضا 600 ألف فدان بشمال سيناء وغيرها من المشروعات القومية التي أحدثت طفرة كبيرة في زيادة صادرات مصر الزراعية.

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الملا يبحث مع رؤساء الشركات العالمية سبل تعزيز التعاون وزيادة استثماراتها في مصر

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عدداً من اللقاءات الثنائية مع كبار المسئولين الأمريكيين ورؤساء كبريات الشركات العالمية وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر سيراويك الدولى للطاقة بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة.

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7 مليارات جنيه استثمارات عامة موجهة للدقهلية بخطة 2022-2023

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الدقهلية بخطة عام 22/2023 تبلغ 7 مليارات جنيه بنسبة زيادة 12,9% عن خطة 21/2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مبادرة "حياة كريمة"، مضيفة أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 493 مشروعًا.

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جهاز تنمية المشروعات: ضخ 7.1 مليار جنيه لمختلف القطاعات التنموية خلال 2022

أصدر جهاز تنمية المشروعات تقرير إنفوجراف يوضح فيه كل الأنشطة التنموية التي نفذها خلال 2022، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بمشروعات الشباب وتوفير فرص عمل لائقة ومستمرة للمواطنين من خلال قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أنه تم ضخ إجمالى قدره 7.1 مليار جنيه لمختلف القطاعات التنموية، منها 6.8 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، و318 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية والتنمية المجتمعية.

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رئيس شعبة الذهب: تعاون مرتقب مع مصانع أوزباكستان لنقل الخبرات وتطوير الإنتاج

اختتم وفد شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات، برئاسة إيهاب واصف، رئيس الشعبة، زيارته لدولة أوزباكستان، والتي جاءت بناء على دعوة من الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيايف، بعد أقل من أسبوعين على زيارته مصر ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع مساعي البلدين من الاستفادة من مقوماتهم الاقتصادية في تعزيز التبادل التجاري وتحقيق النهضة استنادا على صناعة الذهب والمجوهرات التي يمتلكان فيها مقومات فريدة تحقق تطلعاتهم نحو هذا الأمر.

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