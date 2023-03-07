التعليم: التوقيت الصيفي لن يؤثر على موعد امتحانات الثانوية العامة

قالت وزارة التربية والتعليم، إن عقد امتحانات الثانوية العامة سيكون في موعدها المقرر في التاسعة صباحا كما تم الإعلان في جدول امتحانات الثانوية العامة مؤخرا، ولا علاقة بموعد بدء الامتحانات بتفعيل التوقيت الصيفي.

وأوضح مصدر بوزارة التربية والتعليم، لـ"الشروق"، أنه لا يوجد أي اتجاه لتغيير جدول امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن الامتحانات كما هي مقرر لها البدء في التاسعة صباحا.

وطبقا لجدول امتحانات الثانوية العامة، تبدأ الامتحانات 12 يونيو القادم وتستمر حتى 13 يوليو.

كان مجلس الوزراء قد أعلن بدء تطبيق التوقيت الصيفي بداية من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر.