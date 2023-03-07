جدَّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحامها لمدينة جنين وتحديدا الأطراف الشمالية للمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن مقاومين دخلوا في اشتباكات مع قوات الاحتلال، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن جيش الاحتلال قتل 4 فلسطينيين في مخيم جنين بينهم منفذ عملية حوارة.
وذكرت مصادر فلسطينية، أن القوات المقتحمة قامت بمحاصرة أحد المنازل وسط اندلاع اشتباكات عنيفة خاضتها المقاومة الفلسطينية في المخيم.
في غضون ذلك، وأفادت كتائب القسام - كتيبة جنين، بأن مقاتليها تمكنوا من استهداف القوات الإسرائيلية التي اقتحمت محيط المخيم برشقات مكثفة من الرصاص و كذلك استخدام العبوات المتفجرة بين الحين والآخر.
بدورها، قالت كتيبة جنين في سرايا القدس، إنها استهدفت قوات الاحتلال في "محيط المخيم"، بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص.