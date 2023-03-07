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جدَّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحامها لمدينة جنين وتحديدا الأطراف الشمالية للمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن مقاومين دخلوا في اشتباكات مع قوات الاحتلال، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن جيش الاحتلال قتل 4 فلسطينيين في مخيم جنين بينهم منفذ عملية حوارة.

تغطية صحفية: إصابة مباشرة بالرصاص لجرافة تابعة للاحتلال في مخيم جنين. pic.twitter.com/Roahm4V3NJ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 7, 2023

وذكرت مصادر فلسطينية، أن القوات المقتحمة قامت بمحاصرة أحد المنازل وسط اندلاع اشتباكات عنيفة خاضتها المقاومة الفلسطينية في المخيم.

5 جرحى فلسطينيين على الأقل في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم #جنين | #شاهد_سكاي pic.twitter.com/xmRJa4BkWs — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) March 7, 2023

في غضون ذلك، وأفادت كتائب القسام - كتيبة جنين، بأن مقاتليها تمكنوا من استهداف القوات الإسرائيلية التي اقتحمت محيط المخيم برشقات مكثفة من الرصاص و كذلك استخدام العبوات المتفجرة بين الحين والآخر.

عاجل| مصادر محلية: "تعزيزات عسكرية لقوات الاحتلال تخرج من حاجز الجلمة نحو مخيم جنين". pic.twitter.com/cB2Rb5HVDP — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 7, 2023

بدورها، قالت كتيبة جنين في سرايا القدس، إنها استهدفت قوات الاحتلال في "محيط المخيم"، بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص.