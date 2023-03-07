قالت مصادر صحفية فلسطينية، إن حالة من السعادة تغمر المواطنين في مخيم جنين بعد تمكُّن منفذ عملية حوارة من الهروب من المخيم.

وبدأت قوات الاحتلال في وقت سابق من اليوم، عدوانا جديدا على مخيم جنين، ويبدو أن المستهدف بالعملية هو منفذ عملية حوارة التي وقعت قبل نحو عشرة أيام وأسفرت عن مقتل مستوطنين.

تغطية صحفية: "مشاهد من محيط المنزل المحاصر من قبل قوات الاحتلال في مخيم #جنين". pic.twitter.com/pOWObGTjHp — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 7, 2023

وجدَّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحامها لمدينة جنين وتحديدا الأطراف الشمالية للمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، أن الاقتحام أسفر عن ارتقاء شهيد عدوان الاحتلال على جنين، علما بأن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن ارتقاء أربعة شهداء.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، باعتقال أبناء منفذ عملية حوارة في نابلس، وذلك خلال اقتحام مخيم جنين.

تغطية صحفية: "اشتباكات عنيفة في محيط المنزل المحاصر في #جنين". pic.twitter.com/JNpGtfBV8M — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 7, 2023

وقالت هيئة البث، إن الأشقاء خالد وعبد وقسام خروشة الذين تم اعتقالهم بنابلس، هم أبناء منفذ عملية حوارة التي قُتِل فيها مستوطنان.