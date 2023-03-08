 غدا.. اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته الـ159 بالجامعة العربية برئاسة مصر - بوابة الشروق
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غدا.. اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته الـ159 بالجامعة العربية برئاسة مصر

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 11:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 11:26 م

تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غدا الأربعاء، أعمال الدورة رقم (159) لمجلس الجامعة العربية على المستوى وزراء الخارجية برئاسة مصر.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع بنوداً تتعلق بالقضايا والملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها فلسطين واليمن وسوريا والعلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية والعلاقات العربية الإفريقية والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

كما يلقي عدد من الضيوف كلمات أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع بينهم وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان، وفيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ويسبق الجلسة الافتتاحية اجتماعات لعدد من اللجان الوزارية النوعية المتخصصة في عدد من القضايا والملفات.


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