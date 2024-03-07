مقتل 7 عناصر موالية للقوات الحكومية في هجوم وسط سوريا

لقي 7 عناصر من القوات الموالية للجيش السوري حتفهم، اليوم الخميس، في هجوم تعرضوا له في محافظة حماة وسط سوريا.

وقال مصدر في شرطة محافظة حماة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "سبعة عناصر من قوات الدفاع الوطني قتلوا إثر اشتباكات مع مسلحين يُعتقد أنهم من فلول تنظيم "داعش" بمنطقة تل سلمة في محيط دويزين بريف سلمية الشرقي وسط سوريا".

وأضاف المصدر، أن عناصر الدفاع الوطني كانوا يستقلون سيارتين وتعرضوا لهجوم وكمين من قبل مسلحين في عمق البادية وأنهم كانوا قد خرجوا لمسح المنطقة بعد تعرض عدد من العاملين في جمع فطر الكمأة لهجوم من قبل مسلحين ينتمون لتنظيم داعش.

ويأتي الهجوم على عناصر الدفاع الوطني بعد أقل من 24 ساعة من تعرض عاملين في جمع الكمأة لهجوم في محافظة دير الزور أمس قتل فيه أكثر من 40 شخصًا وجرح، واختطف أكثر من 35 آخرين.

وقتل خلال السنوات الماضية المئات من المدنيين والعسكرين في هجوم بمناطق البادية السورية وتتهم القوات الحكومية السورية عناصر تنظيم داعش بالوقوف خلف تلك الهجمات.