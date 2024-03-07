المجر: شولتس تصرف بحكمة عندما أعلن رفضه تزويد كييف بصواريخ توروس

أكد وزير الخارجية المجرى، بيتر سيارتو، أن المستشار الألماني أولاف شولتس، تصرف بحكمة عندما أعلن أن برلين لن تزود كييف بصواريخ "توروس".

وقال سيارتو، لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء "أعتقد أن ما يقوله المستشار أهم بكثير مما يزعمه بعض العسكريين. أعتقد أن شولتس، تصرف بمسؤولية كبيرة في هذا الصدد من خلال توضيح أن ألمانيا لن تزود أوكرانيا بصواريخ من نوع توروس. أعتقد أن هذا سلوك معقول للغاية".

وأضاف سيارتو "آمل حقا أن يكون لدى المستشار القوة اللازمة لمقاومة الضغوط الهائلة، التي يتم فرضها عليه بطريقة مذهلة للغاية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وفي السابق، تحدث المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه ضد توريد صواريخ "توروس" إلى أوكرانيا.

ومع ذلك، وفي الأول من مارس الجاري، كشفت رئيسة تحرير شبكة قنوات "آر تي" الروسية، مارجريتا سيمونيان، عن تفاصيل محتوى التسجيل الصوتي، الذي يكشف عن محادثات لضباط ألمان رفيعي المستوى بشأن هجمات محتملة على جسر القرم.

وتظهر التسجيلات أن المحادثة التي تطرق فيها ممثلو الجيش الألماني إلى الضربات على جسر القرم، كانت قد جرت في 19 فبراير الماضي.

وجرت النقاشات بين رئيس قسم العمليات والتمارين في قيادة القوات الجوية الألمانية فرانك جريفي، ومفتش القوات الجوية إنجو جيرهارتز، وموظفي مركز العمليات الجوية فينسكه وفروستدت.