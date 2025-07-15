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أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت منطقة البقاع شرق لبنان، صباح اليوم الثلاثاء.

ونقلت جريدة «النهار» اللبنانية عن وسائل إعلام عبرية قولها إن «الغارات استهدفت مواقع عسكرية لـ حزب الله».

#عاجل - بالصور والفيديو - غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف منطقة البقاع شرق لبنان https://t.co/f0afFdfckl pic.twitter.com/vsT6MLIWGc — Annahar النهار (@Annahar) July 15, 2025

يأتي ذلك فيما طالبت الولايات المتحدة لبنان بالالتزام بـ«مهلة زمنية» لسحب السلاح الخارج عن سيطرة الدولة، حسبما أفادت مصادر سياسية لبنانية لـ«سكاي نيوز عربية»، ليل الاثنين.

وقالت المصادر إن الجانب الأمريكي قدم سلسلة ملاحظات بشأن الرد اللبناني على ورقة المبعوث الأمريكي توم باراك.

وكان باراك حذر من أن «لبنان قد يواجه تهديدا وجوديا، ما لم يتحرك لمعالجة مخزونات أسلحة حزب الله».

وفي شهر يونيو الماضي، قدم باراك لحكومة بيروت اقتراحا لنزع سلاح حزب الله وتنفيذ إصلاحات اقتصادية، مع تقديم المساعدات لإعادة الإعمار ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.

والاثنين، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن «قرار حصرية السلاح بيد الدولة اتخذ».

وأضاف عون خلال لقاء مع متخصصين في السياحة والإسكان: «هذا الأمر، إلى جانب قرار السلم والحرب بيد الدولة، هما من المكونات الأساسية لأي دولة ومن المبادئ الأساسية».