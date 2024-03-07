وزير المالية: الحكومة ستضع خطة لسداد متأخرات قطاع النفط والغاز

قال محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة ستضع خطة لسداد متأخرات قطاع النفط والغاز بحسب تصريحات نقلتها وكالة رويترز.

وتوقع الوزير في تصريحاته تنفيذ عدة صفقات تصل قيمتها إلى 3.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن إجمالي التمويل المتوقع، بما يشمل مصادر إضافية، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو 20 مليار دولار.

واضاف الوزير في تصريحاته إلى أن إيرادات قناة السويس انخفضت بنحو 50%.

وقالت وزارة المالية في بيان أنه من المتوقع أن يحظى برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى بمساندة ودعم وتمويل مالى موسع من كل شركاء التنمية الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية، ومن أهم صور هذا الدعم مؤخرًا، الإعلان وبدء تنفيذ صفقة «رأس الحكمة» التي ستخفف من القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط.

ومن المتوقع أيضًا أن الإصلاحات الشاملة التي يدعمها برنامج صندوق النقد الدولي ستجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزز إمكانات التصدير في مصر، من خلال زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، وتوفر فرصًا متقدمة للقوى العاملة الماهرة في مصر.

وفى هذا الإطار، أكدت الحكومة المصرية والبنك المركزي المصرى، على التزام الدولة المصرية بالتحرك الفوري على جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وعودة حركة ومعدلات النشاط الاقتصادي إلى طبيعتها، وفى هذا السياق، ستقوم وزارة المالية بتعزيز وتكثيف الجهود لخفض نسبة المديونية للناتج المحلى وضمان استدامة مستويات الدين العام واستمرار الحفاظ على الانضباط المالي وزيادة الإيرادات العامة التي تؤول إلى الخزانة العامة.