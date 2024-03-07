 30 ألف وجبة رمضانية من مطبخ في شمال سيناء للنازحين الفلسطينيين في غزة - بوابة الشروق
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30 ألف وجبة رمضانية من مطبخ في شمال سيناء للنازحين الفلسطينيين في غزة

مصطفى سنجر
نشر في: الخميس 7 مارس 2024 - 5:39 م | آخر تحديث: الخميس 7 مارس 2024 - 5:39 م

تسارعت جهود فرق الهلال الاحمر المصري لتجهيز "المطبخ الإنساني" المخصص لاعداد وجبات شهر رمضان للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد رئيس الهلال الاحمر المصري بشمال سيناء خالد زايد، أن العمل جاري ليصبح المطبخ جاهزًا لفتح أبوابه وبدء التشغيل لتوفير نحو 30 ألف وجبة إفطار وسحور للأسر النازحة بقطاع غزة.

وأضاف زايد: ينطلق هذا المطبخ، من مركز الشيخ زويد حاملًا رسالة إنسانية نبيلة، ليست فقط إطعام ولكن لإسعاد القلوب، وتقديم يد العون في ظل الظروف الصعبة و نُرسل رسالة مفادها لستم وحدكم، ونحن معكم حتى نُعبر بكم هذه الأزمة".

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