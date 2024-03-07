المركزي الصيني يضخ 10 مليارات يوان في النظام المصرفي

ضخ بنك الشعب (المركزي) الصيني، اليوم الخميس، لليوم الرابع على التوالي، 10 مليارات يوان (1.41 مليار دولار) لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8% عبر عمليات إعادة الشراء العكسية بعد أن ضخ خلال الأيام الثلاثة نفس الكمية من السيولة يوميا.

وقال البنك المركزي، في بيان، إن هذه الخطوة تستهدف تعزيز مستوى السيولة في النظام المصرفي، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن إعادة الشراء العكسية، "الريبو العكسي"، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى مستقبلا.

وفي سوق الصرف، سجل سعر اليوان الصيني ارتفاعا جديدا أمام الدولار لليوم الثاني على التوالي. وارتفع اليوان في تعاملات اليوم بمقدار 14 بيب صيني ليسجل 7.1002 يوان للدولار، مقابل 7.1016 يوان أمس.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.