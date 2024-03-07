قال جورجي فيليمونوف، حاكم منطقة فولوجدا الروسية، عبر تطبيق تليجرام، إن طائرة مسيرة سقطت فوق مصنع للصلب مملوك لشركة سيفرستال بمدينة تشيريبوفيتس، شمالي روسيا، بعد اقترابها من فرن للصهر.

وأفاد فيليمونوف، بعدم وقوع إصابات، أو تضرر فرن الصهر، وأن المصنع يعمل الصلب كالمعتاد.

وقال المكتب الصحفي لشركة سيفرستال، إنه تم إغلاق فرن الصهر لإجراء إصلاحات مقررة، وفقا لما ذكرته تقارير وسائل إعلام روسية.

ولا يوجد ما يشير إلى أن الطائرة المسيرة جاءت من أوكرانيا، التي تبعد نحو 900 كيلومتر عن مدينة تشيريبوفيتس، وهي مركز صناعي رئيسي في المنطقة، ومعروفة في المقام الأول بأنها تضم أكبر مصنع لتصنيع الصلب في البلاد.

ولكن هذه التقارير عن الحادث تأتي بعد يوم من قيام طائرات مسيرة أوكرانية مقاتلة باستهداف شركة تعدين مع مصنع للحديد في منطقة كورسك الروسية بالقرب من الحدود، مما تسبب في نشوب حريق.

ويشار إلى أن أوكرانيا، في محاولتها التصدي لروسيا، تستهدف بشكل متزايد منشآت صناعية روسية يتم استخدامها في دعم المجهود الحربي لموسكو، ومنها مصافي للنفط ومحطات غاز.

وقد زاد مدى الطائرات المسيرة أوكرانية الصنع بشكل كبير منذ بدء الحرب.