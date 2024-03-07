جانتس ينهي زيارة لبريطانيا أغضبت نتنياهو

أنهى الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، اليوم الخميس، زيارة إلى بريطانيا أغضبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال جانتس في منشور على منصة "إكس": "انتهيت للتو من زيارتي للمملكة المتحدة حيث التقيت برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ووزير الخارجية ديفيد كاميرون ومستشار الأمن القومي تيم بارو".

وأضاف: "أولا والأهم، شكرت المملكة المتحدة على جهودها حتى الآن، وشددت على أهمية استمرار الضغط الدولي على حماس لتأمين إطلاق سراح الرهائن"، وفقا لوكالة الأناضول.

وتابع جانتس: "كررت لهم أن إسرائيل ستسمح بحل إنساني لمساعدة سكان غزة لا يبقي سيطرة حماس على القطاع. الحل الذي من شأنه أن يمكن من استكمال الأهداف العادلة والضرورية لهذه الحرب المتمثلة في تفكيك حماس، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي".

وأردف: "وأضفت كذلك تقديري للدور المهم الذي تلعبه المملكة المتحدة في التخفيف من التهديد الذي يشكله محور الإرهاب الإيراني في البحر الأحمر والمنطقة بأكملها، ليس فقط على أمن الشرق الأوسط ولكن على استقرار العالم أجمع".

وكان جانتس وصل أمس، إلى بريطانيا قادما من الولايات المتحدة الأمريكية حيث التقى في واشنطن مع نائبة الرئيس كامالا هاريس ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان ووزير الدفاع لويد أوستن.

وكان نتنياهو أبدى غضبه من هذه الزيارة حيث طلب من السفارتين الإسرائيليتين في واشنطن ولندن بعدم المشاركة فيها.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، بما فيها هيئة البث الرسمية، عن نتنياهو قوله "هناك رئيس وزراء واحد في إسرائيل".

وانضم حزب "الوحدة الوطنية" برئاسة جانتس إلى الحكومة بعد أسبوع من اندلاع الحرب على غزة لتسمى حكومة الطوارئ.

وبريطانيا هي المحطة الأخيرة في جولة جانتس. وتأتي زيارته في ظل حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء.