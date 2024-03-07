 البنك المركزي الأوروبي يحدد مسار سياسته النقدية المستقبلية اليوم - بوابة الشروق
الخميس 7 مارس 2024 10:49 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

البنك المركزي الأوروبي يحدد مسار سياسته النقدية المستقبلية اليوم

البنك المركزي الأوروبي
البنك المركزي الأوروبي
د ب أ
نشر في: الخميس 7 مارس 2024 - 10:30 ص | آخر تحديث: الخميس 7 مارس 2024 - 10:30 ص

من المقرر أن يحدد البنك المركزي الأوروبي مسار سياسته النقدية المستقبلية اليوم الخميس، في ظل الدعوات المتزايدة المطالبة بخفض أسعار الفائدة.

ومن المتوقع بشكل عام أن يبقي البنك المركزي، الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا له، على أسعار الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو، بدون تغيير.

وسيتم إعلان القرار في الساعة 0215 بعد ظهر اليوم (1315 بتوقيت جرينتش)، حيث سيتبعه بيان من رئيسة البنك، كريستين لاجارد، بعد 30 دقيقة.

ويبلغ معدل عمليات إعادة التمويل الرئيسية، التي توفر السيولة للنظام المصرفي، 5ر4%. كما يبلغ سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي، الذي تحصل عليه المؤسسات الائتمانية عندما تضع أموالها في البنك، مستوى قياسيا نسبته 4%.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك