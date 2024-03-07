البنك المركزي الأوروبي يحدد مسار سياسته النقدية المستقبلية اليوم

من المقرر أن يحدد البنك المركزي الأوروبي مسار سياسته النقدية المستقبلية اليوم الخميس، في ظل الدعوات المتزايدة المطالبة بخفض أسعار الفائدة.

ومن المتوقع بشكل عام أن يبقي البنك المركزي، الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا له، على أسعار الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو، بدون تغيير.

وسيتم إعلان القرار في الساعة 0215 بعد ظهر اليوم (1315 بتوقيت جرينتش)، حيث سيتبعه بيان من رئيسة البنك، كريستين لاجارد، بعد 30 دقيقة.

ويبلغ معدل عمليات إعادة التمويل الرئيسية، التي توفر السيولة للنظام المصرفي، 5ر4%. كما يبلغ سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي، الذي تحصل عليه المؤسسات الائتمانية عندما تضع أموالها في البنك، مستوى قياسيا نسبته 4%.