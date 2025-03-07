استمرار تعافي أسعار العقارات بالسويد في ظل انخفاض تكاليف الاقتراض

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واصلت أسعار العقارات في السويد ارتفاعها الشهر الماضي في ظل انخفاض تكاليف الاقتراض بالبلاد التي شهدت واحدة من أسوأ موجات تراجع أسعار العقارات خلال الفترة التي اعقبت جائحة كورونا.

وأفادت بيانات مؤسسة "سفينسك ماكلارستاتستيك" للأبحاث التسويقية، التابعة لرابطة شركات التسويق العقاري السويدية، بأن متوسط أسعار الشقق السكنية في البلاد ارتفع خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 5% تقريبا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما ارتفعت أسعار المنازل المستقلة بنسبة 1ر3%.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذا الاتجاه الصعودي للأسعار جاء في ظل قيام البنك المركزي السويدي بخفض أسعار الفائدة في يناير، للمرة السادسة على التوالي.

وبلغ إجمالي حجم التخفيضات في اسعار الفائدة 175 نقطة أساس، حيث تبلغ حاليا 25ر2%، في أدنى معدل لها منذ أكثر من عامين.

وأشارت مؤسسة "سفينسك ماكلارستاتستيك" أيضا إلى زيادة ملموسة في حجم مبيعات العقارات خلال فبراير الماضي في مؤشر على تحسن حركة السوق بعد عامين من توقف النشاط بشكل شبه كامل.

وبلغ عدد الشقق السكنية التي بيعت الشهر الماضي 9300 وحدة بزيادة نسبتها 3%، فيما بلغت مبيعات المنازل المستقلة 4200 منزل بزيادة 13% مقارنة بالعام الماضي.

ونقلت بلومبرج عن هانز فلينك المسؤول في مؤسسة "سفينسك ماكلارستاتستيك" قوله إن "مبيعات المنازل المستقلة استمرت في الارتفاع بوتيرة قياسية للشهر الثالث على التوالي".