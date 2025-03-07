إبراهيم دياز يحلم بـ الانطلاقة الحقيقية مع ريال مدريد في 2025

يثبت إبراهيم دياز، أنه ورقة رابحة لا تقدر بثمن سواء مع ناديه ريال مدريد الإسباني، أو المنتخب المغربي لكرة القدم، حيث جعلته عروضه هذا الموسم، في أن يصبح أحد أكثر المواهب إثارة في كرة القدم العالمية.

وسجل صانع الألعاب 24 عاما، لحظة حاسمة أخرى في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، حين أحرز هدف الفوز لريال مدريد في انتصاره 2 / 1 على الجار أتلتيكو مدريد.

ويتزايد تألق دياز، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ومع اقتراب كأس العالم للأندية، التي تنطلق في الولايات المتحدة الصيف المقبل بمشاركة 32 فريقا لأول مرة، يبرز دياز، كأحد اللاعبين الرئيسيين في تشكيلة الفريق الملكي.

واتخذ دياز قرارا جريئا عام 2024، بتغيير جنسيته الرياضية من إسبانيا إلى المغرب، بلد أصول والده.

وأتى هذا القرار بثماره سريعًا، حيث أثبت لاعب وسط الميدان الهجومي، تأثيره الفوري مع منتخب "أسود الأطلس"، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وتألق دياز مع المنتخب المغربي بشكل لافت منذ ظهوره الأول، مسجلًا 6 أهداف في 4 مباريات ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، ليصبح هداف التصفيات في هذه المرحلة.

وأحرز دياز ثلاثة أهداف "هاتريك" أمام منتخب ليسوتو، في الانتصار الكبير الذي حققه منتخب المغرب بنتيجة 7 / صفر، ليبرهن عن قدرته على التألق في الساحة الإفريقية.

ولم تمر عملية اندماج دياز السريعة مع المنتخب المغربي من دون ملاحظات، حيث تحدث أشرف حكيمي، أحد أبرز نجوم منتخب المغرب، عن مدى انسجام نجم الريال مع "أسود الأطلس" بسرعة.

ونقل كاف عن حكيمي قوله "إبراهيم يضيف لنا الكثير، إبداعه ورؤيته في اللعب يمثلان إضافة كبيرة لمنتخبنا. احتضناه مباشرة كأخ لنا".

من جانبه، أشاد وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، بنجمه الجديد ومدى تأثيره على الفريق، حيث قال "وصول إبراهيم عزز من قدراتنا الهجومية. لقد تم استقباله بشكل رائع من المجموعة، وتكيف بسرعة مع أسلوب لعبنا".

ومع اقتراب كل من كأس العالم للأندية وكأس أمم إفريقيا 2025، يجد إبراهيم دياز نفسه في قلب حملتين كبيرتين، مما يدفعه للبروز بشكل أقوى على الساحة الدولية.

وشارك دياز في 36 مباراة مع الفريق الأبيض بمختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، وأحرز خلالها 6 أهداف، فيما قدم 7 تمريرات حاسمة لزملائه، وفقا لموقع (ترانسفير ماركت)، المتخصص في إحصاءات نجوم الساحرة المستديرة.

ويستهدف نادي ريال مدريد إضافة لقب عالمي جديد، بينما يسعى منتخب المغرب للتتويج بكأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، ولاسيما أن المسابقة القارية سوف تقام على أرضه وأمام جماهيره المتعطشة للوقوف على منصة التتويج، مما يجعل العام الحالي، محوريا في مسيرة إبراهيم دياز.

وسيكون اللاعب المغربي، الذي تبلغ قيمته التسويقية 35 مليون يورو حاليا، جاهزا للتألق من دون شك، ومع وصول مستوياته إلى ذروتها على صعيدي الأندية والمنتخبات، ربما يكون عام 2025 هو عام انطلاقه الحقيقي.