جامعة طرطوس تعلن تأجيل الامتحانات المقررة غدا السبت

أعلنت جامعة طرطوس، اليوم الجمعة، تأجيل جميع الامتحانات الجامعية المقررة في كلياتها يوم غد السبت.

وأشارت الجامعة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى تأجيل الامتحانات إلى موعد سيحدد لاحقا.

وفي وقت سابق، أعلنت محافظة طرطوس تمديد حظر التجوال في المدينة حتى غد السبت الساعة 10 صباحا، نظرا للضرورات الأمنية والعسكرية، وحفاظا على أرواح المواطنين.

وقالت في بيان، نقلته وكالة الأنباء السورية، صباح الجمعة: «نظرا للضرورات الأمنية والعسكرية، وحفاظا على أرواح المواطنين، وفي ظل العمليات الأمنية والعسكرية الجارية في المحافظة ضد فلول النظام البائد، يمدد حظر التجوال في مدينة طرطوس حتى يوم غد السبت الساعة 10 صباحا، ويسمح فقط بالخروج إلى صلاة الجمعة، وخلال فترة ما قبل موعد الإفطار بساعة حتى انتهاء وقت صلاة التراويح».

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن قواتها بدأت الانتشار في مدينتي اللاذقية وطرطوس، دعما لقوات إدارة الأمن العام ضد فلول النظام المخلوع، ولإعادة الاستقرار والأمن للمنطقة.

وذكرت الوزارة أن أرتال وتعزيزات قوات وزارتي الدفاع والداخلية وصلت إلى مركز محافظة اللاذقية لتعزيز الاستقرار والأمن.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن اشتباكات تدور بين قوات الجيش والأمن مع فلول النظام المخلوع على طريق طرطوس - حمص، مضيفة أن رتلا ضخما من قوات الجيش والأمن العام يدخل مدينة طرطوس بعد وصوله قادماً من حمص.