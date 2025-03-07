الإمارات تندد برفع السودان قضية ضدها أمام محكمة العدل الدولية

نددت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكوى السودان أمام محكمة العدل الدولية معتبرة أنها "حيلة دعائية خبيثة".



ورفع السودان قضية أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة زعم فيها أن "دولة الإمارات العربية تنتهك معاهدة الإبادة الجماعية من خلال تمويل قوات الدعم السريع شبه العسكرية المتمردة وتسليحها في الحرب الضارية التي تشهدها البلاد حاليا".

وردا على ذلك قال مسؤول إماراتي في بيان إن "الشكوى الأخيرة ليست أكثر من حيلة دعائية خبيثة تهدف إلى تحويل الانتباه عن التواطؤ الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع الواسعة النطاق التي لا تزال تدمر السودان وشعبه".

وأضاف أن "الادعاءات التي قدمها ممثل القوات المسلحة السودانية أمام محكمة العدل الدولية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية".

وتابع البيان "احتراما لمحكمة العدل الدولية، ستسعى الإمارات العربية المتحدة إلى رد هذا الطلب الذي لا أساس له على الفور".

من جهته، قال المستشار الدبلوماسي للرئاسة الإماراتية أنور قرقاش في تدوينة على منصة "X" مساء الخميس، إن "الأولوية في السودان الشقيق يجب أن تكون وقف إطلاق النار في هذه الحرب العبثية المدمرة والتصدي للكارثة الإنسانية الهائلة".

وأضاف قرقاش "ولكن الجيش وشركاءه من الإخوان المسلمين من بقايا النظام السابق، يواصلون مناوراتهم الإعلامية الهزيلة لتبرير رفضهم للسلام وللمسار السياسي، بينما يوفرون الحماية للمطلوبين أمام محكمة الجنايات الدولية".



والخميس، قالت محكمة العدل الدولية في بيان إن السودان تقدم بشكوى ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام هيئة المحكمة على خلفية "التواطؤ في إبادة جماعية بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع السودانية".

وذكرت المحكمة أن الخرطوم تعتبر أن الإمارات "متواطئة في إبادة جماعية ضد المساليت (قبيلة في السودان) من خلال توجيهها وتوفير الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف لميليشيات الدعم السريع المتمردة".

ودعا السودان محكمة العدل وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتفصل في النزاعات بين الدول، إلى إصدار "تدابير مؤقتة" لإرغام الإمارات على دفع تعويضات.

وقال السودان في شكواه إن "على دولة الإمارات إصلاح الضرر الكامل الناجم عن أفعالها غير المشروعة دوليا، خاصة دفع تعويضات لضحايا الحرب".

ونفت دولة الإمارات مرارا وتكرارا تقديمها أي نوع من الدعم لقوات الدعم السريع.



يشار إلى أن السودان انزلق إلى صراع دموي في منتصف أبريل 2023 عندما اندلعت حالة من التوتر طال أمدها بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وامتدت إلى مناطق أخرى.

وتسببت الحرب في مقتل أكثر من 24 ألف شخص وأجبرت أكثر من 14 مليون آخرين (نحو 30٪ من السكان) على ترك منازلهم، وفقا لبيانات الأمم المتحدة، كما فر ما يقدر بنحو 3.2 مليون سوداني إلى دول مجاورة.