السعودية: مستمرون في بذل الجهود لتحقيق سلام دائم في أوكرانيا

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة باستضافة اللقاء المقرر بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، الذي سيعقد في جدة الأسبوع المقبل.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، استمرار المملكة في بذل جهودها لتحقيق سلام دائم لإنهاء الأزمة الأوكرانية، حيث واصلت المملكة خلال الثلاث سنوات الماضية هذه الجهود، من خلال استضافتها للعديد من الاجتماعات بهذا الخصوص.

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية باستضافة اللقاء المقرر بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا الذي سيعقد في جدة الأسبوع المقبل. pic.twitter.com/aqNzvcfAuX — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) March 7, 2025

وأمس الخميس، أكد مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن وفدا أمريكيا سيتوجه إلى السعودية الأسبوع المقبل، للقاء مسئولين أوكرانيين والضغط على حماس للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المتبقين.

وقال ويتكوف للصحفيين خارج البيت الأبيض إن المحادثات مع المسئولين الأوكرانيين، والتي من المقرر مبدئيا أن تعقد في جدة، ستهدف إلى إرساء وقف أولي لإطلاق النار بالإضافة إلى إطار لاتفاق سلام مستقبلي بين أوكرانيا وروسيا.

وأضاف: «أعتقد أنه سيكون اجتماعا جيدا، وسيكون إشارة جيدة للروس، لأنهم كانوا أيضا استباقيين في الرغبة في إنجاز شيء هنا».

وأوقفت إدارة ترامب كل المساعدات العسكرية والدعم الاستخباراتي للجيش الأوكراني هذا الأسبوع، بعد اجتماع مهم في المكتب البيضاوي مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أدى إلى جدال حاد مع ترامب ونائب الرئيس جيه دي فانس أمام وسائل الإعلام.

ويعتمد الجيش الأوكراني بشكل كبير على الأسلحة التقليدية والاستخبارات الأمريكية المتقدمة.