فان نيستلروي يحدد مفتاح بقاء ليستر في البريميرليج

شدد رود فان نيستلروي، مدرب ليستر سيتي، على ضرورة المجازفة في المباريات، من أجل تحقيق الانتصارات المطلوبة للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن ليستر يبدو في طريق لا رجعة فيه نحو العودة إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، بعد أن خسر 11 من آخر 12 مباراة بالبريميرليج.

ويبتعد الفريق بفارق 5 نقاط عن منطقة الأمان، مع تبقي 11 مباراة على نهاية الدوري، والتي يبدأها بمواجهة تشيلسي، الأحد المقبل.

وقال نيستلروي: "أعتقد أن الطريقة الصحيحة هي كيفية التعامل مع الجانب العقلي، فهو المفتاح. لأنه إذا كنت ترغب في تحقيق الانتصارات اللازمة، يجب ألا تتجنب الخسارة. أفهم أن هذا جزء كبير من الوضع".

وأردف: "تبدأ المباراة والنتيجة هي التعادل السلبي، ويصبح في جعبتك نقطة. إذا كنت ترغب في حماية ذلك بشكل مفرط، فإن المبادرة تذهب ويصبح من الصعب بعد ذلك تحقيق الانتصارات".

وأكد: "بالطبع، يجب أن يكون هناك توازن. يجب أن تنظر إلى بعض المنافسين، وتحدد مدى المبادرة التي ستظهرها، ومدى الحاجة للتحكم في المباراة. لكن هذا التوازن يمكن إيجاده في الطريقة التي نتعامل بها وفي خطط اللعب. من المهم أن يكون هذا الجزء صحيحا".