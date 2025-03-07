أعلن مستشفى غدامس العام جنوب ليبيا تعليق عمله، باستثناء الحالات الطارئة وإنقاذ الحياة، وذلك بعد تعرض الكوادر الطبية لاعتداء مسلح، تخلله إطلاق أعيرة نارية داخل المستشفى.



وأفادت مصادر طبية بأن الحادثة تسببت في حالة من الهلع والارتباك داخل الأقسام الطبية، مما دفع المرضى والعاملين إلى مغادرة المستشفى خوفا على سلامتهم.

وأضافت المصادر أن الإدارة قررت إيقاف العمل مؤقتًا إلى حين إيجاد حل للوضع الأمني داخل المستشفى، وضمان حماية الطواقم الطبية والمرضى من أي اعتداءات مماثلة مستقبلاً.

ويأتي هذا الحادث في ظل تزايد الاعتداءات على المؤسسات الصحية في ليبيا، وسط مطالبات من الكوادر الطبية بضرورة توفير الحماية الأمنية اللازمة داخل المستشفيات لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين دون تهديد أو خطر.