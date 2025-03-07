ترامب: تقدم كبير في المحادثات مع روسيا وأوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إحراز تقدم كبير في المحادثات مع روسيا وأوكرانيا في اليومين الماضيين.

وأضاف ترامب، في تصريحات صحفية من المكتب البيضاوي: "تريد أوكرانيا التوصل إلى اتفاق لأنني أعتقد أنها لا تملك أي خيار آخر، كما أعتقد أن روسيا تريد أيضًا إبرام اتفاق"، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وأوضح ترامب أنه سيتخذ قريبا قرارا بشأن ما إذا كان سيكون هناك تغيير في الوضع القانوني المؤقت لنحو 240 ألف مهاجر أوكراني في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويوم الثلاثاء، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الخلاف مع ترامب في المكتب البيضاوي "مؤسف وحان الوقت لتصحيح الأمور".

جاءت تصريحات زيلينسكي بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي على منصة "إكس": "اجتماعنا في واشنطن، في البيت الأبيض يوم الجمعة، لم يمض بالطريقة التي كان من المفترض أن يمضي بها... للأسف حدث بهذه الطريقة. لقد حان الوقت لتصحيح الأمور. نود أن يكون التعاون والتواصل المستقبلي بناء".

وأضاف: "أوكرانيا مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت لتحقيق سلام دائم. لا أحد يريد السلام أكثر من الأوكرانيين. أنا وفريقي على استعداد للعمل تحت القيادة القوية للرئيس ترامب لتحقيق سلام دائم".

وفي وقت سابق، وقعت مشادة بين زيلينسكي وترامب ونائبه جاي دي فانس على خلفية موقف واشنطن من الحرب بين روسيا وأوكرانيا في المكتب البيضاوي.

وجاء ذلك بعد أسابيع من التوتر بين الرئيسين وبعدما وصف ترامب نظيره الأوكراني بأنه "ديكتاتور" فيما اعتبر زيلينسكي أن الرئيس الجمهوري تأثر ب"المعلومات المضللة" الروسية.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.