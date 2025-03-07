السيطرة على حريق اندلع في خزان قطار محمل بمواد بترولية بأسوان

شهد مخزن السكة الحديد بمنطقة الجزيرة في مدينة أسوان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، نشوب حريق في خزان قطار بضائع محمل بمواد بترولية أثناء تواجده داخل المخزن، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتعود التفاصيل إلى تلقي غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد باندلاع حريق في خزان قطار بضائع محمل بمواد بترولية أثناء تواجده داخل المخزن.

وانتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع الحريق للسيطرة عليه قبل امتداده إلى المناطق المجاورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح حتى الآن، وجارٍ السيطرة عليه واتخاذ اللازم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحريق.