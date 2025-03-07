سانا: تعزيزات عسكرية ضخمة تتجه إلى منطقة جبلة وريفها لمؤازرة قوات الأمن العام

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أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن مصدر بوزارة الدفاع اليوم الخميس، أن تعزيزات عسكرية ضخمة تتجه إلى منطقة جبلة وريفها لمؤازرة قوات الأمن العام، وإعادة الاستقرار للمنطقة.



وأضاف المصدر: "قوات وزارة الدفاع ستكون رديفة لقوات الأمن العام التي تمتص الهجوم الذي قامت به فلول ميليشيات الأسد على عدة مناطق بشكل موحد".



وكانت قد أفادت "سانا" في وقت سابق اليوم، بأن "مجموعات من فلول النظام السوري السابق هاجمت حاجزا للأمن العام قرب مدينة جبلة السورية وتستهدف سيارات الأهالي".

ونقلت عن مسؤولين محليين بمحافظة اللاذقية قولهم إن "قواتنا تفرض طوقا أمنيا لمحاصرة فلول النظام المخلوع في قريتي بيت عانا والدالية"، وكانت قد شهدت بلدة بيت عانا بريف اللاذقية في سوريا إطلاق نار استهدف سيارة للأمن.

ونقلت تقارير إخبارية عن مصدر أمني قوله إن "العملية أسفرت عن مقتل عنصر أمن وإصابة آخرين جراء استهداف سيارتهم في بيت عانا بريف اللاذقية".

وأشار مصدر أمني سوري في حديثه لوسائل إعلام عربية إلى مقتل 13 فردا من قوى الأمن العام والمدنيين في كمين لفلول النظام في محيط جبلة بريف اللاذقية.