تداول بضائع وحاويات 30 سفينة في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا إعلاميا أكد فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرته 9 سفن، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 30 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24422 طنا، تشمل 11300 طن يوريا، و4213 طن بودرة جبس، و290 طن أسمنت، و703 أطنان حديد، و7916 طن بضائع متنوعة.

وأوضح البيان، أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 31621 طنا، تشمل 7435 طن قمح، و3322 طن ذرة، و9719 طن خردة، و433 طن حديد، و4582 طن فول، و1424 طن خشب زان، و4706 أطنان بضائع متنوعة.

فيما بلغت حركة الصادر من الحاويات 757 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 144 حاوية مكافئة، في حين سجلت حاويات الترانزيت 2183 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 50969 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 8464 طنا.

كما غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2360 طن قمح، متجهين إلى صوامع القليوبية، في حين بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 3178 شاحنة.



