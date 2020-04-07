إسبانيا: عودة الوفيات اليومية بكورونا للارتفاع بعد 4 أيام من الانخفاض

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 743 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهي الزيادة الأولى في عدد الوفيات اليومية المرتبطة بالفيروس، المسجلة في البلاد، بعد 4 أيام من الانخفاض المتواصل.

وذكرت الوزارة - في بيان صحفي - أن إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس ارتفع إلى 13 ألفا و798 حالة، فيما تم تسجيل 4578 حالة إصابة مؤكدة جديدة، بزيادة 4% فقط عن اليوم السابق، ليصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 140 ألفا و510 حالات، حسب ما أفادت صحيفة "إلباييس" الإسبانية عبر موقعها الإلكتروني.

ونوهت الصحيفة في الوقت نفسه إلى ضرورة التعامل بحذر مع تلك الزيادة في عدد الوفيات اليومية، لا سيما مع ملاحظة تسجيل أعداد وفاة أقل من الحقيقية خلال أيام الأحد والإثنين من كل أسبوع منذ بداية الأزمة.

وأشارت إلى أن يوم أمس، الإثنين، شهد تسجيل 637 حالة وفاة، وهو أقل عدد وفيات يومية منذ 24 مارس الماضي، لافتة إلى أن ذلك الاتجاه الهبوطي في عدد الوفيات بدأ يوم السبت الماضي، حين سُجلت 809 حالات، ثم الأحد بـ674 حالة.

ووفقا للأرقام الرسمية، فقد نُقل 138 شخصا إلى العناية المركزة خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي الحالات التي نُقلت للعناية المركزة إلى 7069 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين من إصابتهم والذين خرجوا من المستشفيات إلى 43 ألفا و208 أشخاص.

من جانبها، أكدت المسئولة بمركز وزارة الصحة للتنسيق بشأن التنبيهات الصحية ماريا خوسيه سييرا، أن الأرقام الأخيرة تشيرا إلى اتجاه هبوطي بوجه عام، رغم الزيادة الأخيرة في عدد الوفيات المسجلة في يوم واحد، مشيرة إلى إعلان عدد من المناطق أنها بدأت تشهد انخفاضا ملحوظا في الضغط على وحدات العناية المركزة.

وتعد إسبانيا ثاني أعلى دول العالم بعد إيطاليا من حيث عدد الوفيات المسجلة المرتبطة بفيروس "كورونا" المستجد، كما تأتي في المرتبة الثانية أيضا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات المسجلة بالفيروس، الذي أوقع حتى الآن حول العالم نحو 75 ألف قتيل، وأصاب أكثر من مليون و350 ألف شخص، منذ بداية ظهوره في الصين، أواخر العام الماضي.