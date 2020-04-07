أشهر ألعاب الفيديو تضيف إرشادات عن كورونا لتوعية المواطنين حول العالم

تضامنا مع الإجراءات التي تتخذها الدول لمحاربة فيروس كورونا المستجد، يعمل مطورو ألعاب الفيديو الأشهر على مستوى العالم، في المملكة المتحدة، على عرض نصائح حول الوقاية من الوباء المنتشر ضمن عناوين الألعاب، كاللافتات وأسماء المستويات في اللعبة؛ لحث المواطنين على اتباع إجراءات السلامة، وتوعيتهم بطرق الوقاية من الفيروس الذي أصاب أكثر من مليون مواطن حول العالم.

ووفقا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، فمن بين تلك الألعاب التي تظهر الرسائل والعناوين حول إجراءات السلامة، لعبة "كاندي كراش سيجا"، و"ديرتي رالي"، و"سنايبر إلتي"، حيث ستركز الإعلانات الأولية على موضوع "البقاء في المنزل.. وإنقاذ نفسك وغيرك من الإصابة".

وقال جيسون كينجسلي، الرئيس التنفيذي لشركة "ريبيليون" ورئيس هيئة التجارة للألعاب: "اتصلت بوزارة الثقافة الرقمية والإعلام والرياضة في البلاد، قبل أيام قليلة، لعرض المساعدة حول كيفية التضامن للحد من انتشار الفيروس، ووجدنا أن هذه الفكرة فعالة؛ حيث يقضي الكثير من الأشخاص مئات الساعات في ألعاب الكمبيوتر".

وتابع: "أعتقد أن هذه الفكرة يمكنها مساعدة المواطنين في المجتمع وتذكيرهم بالتزاماتهم تجاه أنفسهم والآخرين، وحث الأطفال على الالتزام أيضا".

وزودت لعبة "ديرتي رالي" التابعة لكود ماسترز، وهي عبارة عن لعبة سباق على الطرق الوعرة، بالعديد من النصائح الإرشادية عن الفيروس، وهذا من شأنه أن يضمن رؤية الآلاف من المشتركين للإعلانات داخل اللعبة.

وبالمثل، تنبأت شركة "أكتيفجن بليزارد" في لندن، أن الملايين من اللاعبين سيرون الإعلانات داخل ألعاب الفيديو على الهواتف، من ضمنهم لعبة "فارم هيروسز سيجا"، و"كاندي كراش"، وأيضا من خلال 230 شاشة إعلان رقمية، تبرعت الشركة بحجزها لنشر الإرشادات المتعلقة بالفيروس.

وفي حالة ألعاب المصارعة "ريبليون" و"سترانج بريدج" و"سنايبر إلتي"، ستعرض الرسائل التوعوية على الشاشة قبل أن تبدأ اللعبة على الهاتف، وفي حالة لاعبي الكمبيوتر أو اللابتوب، سترفق الرسائل برابط موقع ويب يحتوي على مزيد من النصائح حول الفيروس، أما في لعبة التسابق "ديرتي رالي"، سيرى اللاعبون النصائح بشأن الفيروس في اللافتات على جانبي الطرق، التي يتسابقون بها داخل اللعبة.