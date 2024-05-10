مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالغربية

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لقى شخصان مصرعهما، وأصيب اثنان آخران، جراء تصادم سيارة ملاكي بكوبري في الغربية.

تلقى مدير أمن الغربية إخطاراً من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بكوبري على طريق قرية الدواخلية بمركز المحلة الكبرى.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم إرسال 4 سيارات إسعاف، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بالكوبري على طريق قرية الدواخلية التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى، مما أسفر عن مصرع أحمد فايز وإبراهيم سامح في العقد الثاني من عمرهما وإصابة اثنين آخرين.

تم رفع آثار الحادث لتسهيل حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.