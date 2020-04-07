بنك الشفاء: صيانة 500 جهاز تنفس صناعي وتحديثها لمواجهة كورونا

قال معز الشهيدي، الرئيس التنفيذي لبنك الشفاء، إن أول مبادرة للبنك ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، هي مبادرة «بسحمونا ادعموهم» مع بيرسيل، لتوفير المنظفات والمطهرات لمستشفيات الحجر، وفي منازل العاملين في الخدمات الصحية بهذه المستشفيات.

وأضاف «الشهيدي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» المُذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن المبادرة تطورت لتوفير أجهزة التنفس الصناعي للمصابين، من خلال حملة «تنفس»، منوهًا بالوصول إلى عدد مناسب من أجهزة التنفس التي تم تسليمها للمستشفيات.

وأشار إلى أن الحملة تطورت لحصر أجهزة التنفس الموجودة فعليًا وتحتاج إلى الصيانة والتحديث، لصيانتها واستخدامها، والتي بلغ عددها 500 جهاز حتى الآن، وذلك بالتعاون مع الحكومة ورجال الأعمال، ذاكرًا أنه يمكن إدخال أكثر من 100 جهاز خلال 10 أيام أو أسبوعين.

وأوضح أن متوسط تكلفة إعادة التشغيل والصيانة تصل من 50 لـ 60 ألف جنيه، أي توفير ما يعادل 300 ألف جنيهًا للجهاز الواحد.