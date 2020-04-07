ضبط 4 مخابز تصرفوا فى 1200 شيكارة دقيق بلدى مدعم في البحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اليوم الثلاثاء، بالاشتراك مع مديرية التموين بالبحيرة بإشراف المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين، حملة استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية، للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، حفاظًا على صحة المواطنين، وكذلك مواجهة الغلاء وجشع التجار ومراقبة الأسواق لتخفيض أسعار السلع ومنع الظواهر الاحتكارية.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العقيد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث التموين بالبحيرة، بتمكن إدارة تموين إيتاى البارود، برئاسة المهندس إبراهيم الماحي، من ضبط ١٢ مخبزا، ينتجون خبز ناقص الوزن ما بين ١٠ إلى٢٣ جراما.

كما تم ضبط ٤ مخابز تصرفوا فى حصة الدقيق المسلمة لهم، بإجمالي ١٢٠٠ شيكارة دقيق بلدى مدعم، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.