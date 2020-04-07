أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأمر الرئيسي في مكافحة فيروس كورنا في الوقت الراهن، هو ضمان سلامة وصحة كافة المواطنين في شتى أنحاء البلاد.

وقال بوتين -في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- : "أريد أن ألفت الانتباه مرة أخرى، أن جميع قراراتنا يجب أن تكون متناسبة مع التهديد ومتناسبة مع الموقف والشيء الرئيسي هو سلامة وصحة المواطنين الروس".

وأضاف "أعلم أن الهيئات المتخصصة الى جانب علماء الفيروسات والصيادلة والأطباء يعملون بنشاط على نظام وقائي خاص ، بما في ذلك ابتكار اللقاحات.. ، بالإضافة إلى طرق فعالة لعلاج عدوى فيروسات التاجية ومضاعفاتها. أود أن أستمع اليوم الى رأيكم وتقييماتكم لآفاق صنع الأدوية المناسبة".

وتابع الرئيس الروسي " نحن نراقب الوضع بعناية ، ونأخذ في الاعتبار كل من التجارب الإيجابية والسلبية للبلدان الأخرى. ذروة الوباء لم تنته بعد. الآن من المهم للغاية تجنب أخطاء الآخرين ، وليس التعلم من أخطائنا ، لاستخلاص الدروس واستخلاص النتائج استنادًا إلى موقف المجتمع الطبي والعلمي".