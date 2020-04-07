هجوم شرس من رابطة اللاعبين بعد قرار الأندية البرتغالية «الانتهازي»

وجّهت رابطة اللاعبين في البرتغال، انتقادًا لقرار منح إجازة للاعبين خلال فترة التوقف بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، لعدم منحهم رواتبهم، حيث اعتبرته نوعا من الانتهازية.

وكان نادي بلنينسيس أول فريق من الدرجة الأولى يمنح إجازة لطاقمه أمس الاثنين لفترة غير محددة، وذلك بعد توقف النشاط الكروي في البرتغال منذ 12 مارس، مستغلً خطة الحكومة التي وافقت على المساعدة بدفع رواتب الموظفين الذين يحصلون على إجازة أو عند انخفاض ساعات عملهم لحماية الوظائف.

وقال جواكيم إيفانجليستا رئيس رابطة اللاعبين لصحيفة دياريو دي نوتيسياس أنه يتوقع اتخاذ مجموعة من أندية الدرجة الثانية نفس القرار، مُشددًا على على أن هذه الخطوة تتجاهل المفاوضات مع رابطة الدوري وتعطي صورة خاطئة للجماهير.

وقالت الرابطة :"للأسف تصرفت بعض الأندية بعيدا عن نطاق المفاوضات وقررت بشكل أحادي الجانب منح إجازة إجبارية، هذا يعطي رسالة للمجتمع البرتغالي بأنه في أوقات الأزمات لا تتمكن الأندية من حل المشاكل التي تؤثر بها".

وأوضحت رابطة اللاعبين إن هذا التصرف "انتهازي" من بعض الأندية باعتبار أنفسها في نفس موقف العاملين المتضررين من أزمة كورونا مضيفة "لا يجب أن تستغل الأندية أموال الحكومة، كرة القدم تملك قدرة على حل المشكلة ويجب أن تتصرف كرة القدم الاحترافية بشكل مختلف".

وتابعت "لحسن الحظ تصرفت بعض الأندية بشكل مختلف في نفس الظروف وتعاملت بشكل عادل وأقر بذلك لاعبون أظهروا رغبة في تجاوز الأزمة".