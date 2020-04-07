السيسي بعد تفقده استعدادات القوات المسلحة: ما تحقق أمر يدعو الفخر

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشكر والتقدير لجميع عناصر القوات المسلحة المشاركة في مكافحة فيروس كورونا.

وقال أثناء تفقده لعناصر ومعدات القوات المسلحة الخصصة لمواجهة فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، إن ما رآه اليوم يؤكد ثقة المصريين في قدرة جيشهم على أن يكون شريكًا ومساهمًا قويًا في مواجهة الأزمة، مضيفًا أن ما تحقق أمر يدعو للتقدير والفخر.

وأضاف أن عناصر القوات المسلحة قادرة على أن يكون لها تأثير كبير في مواجهة الأزمة الحالية.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عناصر ومعدات القوات المسلحة، المخصصة لمعاونة أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.