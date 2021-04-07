 فلسطين: الرئيس عباس بصحة جيدة بعدما أنهى فحوصاته في ألمانيا وسيعود غدا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فلسطين: الرئيس عباس بصحة جيدة بعدما أنهى فحوصاته في ألمانيا وسيعود غدا

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 11:24 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 11:24 ص
قالت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن الرئيس محمود عباس أنهى فحوصات طبية كانت مقررة له مسبقا في ألمانيا.

وذكرت الرئاسة، في بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن عباس "بصحة جيدة وسيعود إلى أرض الوطن يوم غد الخميس".

وغادر عباس، أول أمس الاثنين، إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية روتينية مخطط لها منذ فترة.

وفي حينه، أفادت مصادر فلسطينية بأن مروحيتين أردنيتين حطتا في مقر الرئاسة في مدينة رام الله لنقل عباس ومرافقيه دون العبور عبر الحدود الإسرائيلية. 

وكان عباس (86 عاما) أمضى نحو أسبوعين في مستشفى في رام الله إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد قبل أكثر من عامين.

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