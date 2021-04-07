البرازيل تسجّل للمرة الأولى أكثر من أربعة آلاف وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت البرازيل للمرة الأولى منذ بدء تفشي جائحة "كورونا" 19 فيها، أكثر من أربعة آلاف وفاة ناجمة عن الفيروس.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن أكبر دولة في أمريكا اللاتينية سجلت 4,195 وفاة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويبلغ عدد سكان البرازيل 212 مليون نسمة وهي الدولة الثانية في العالم، خلف الولايات المتحدة، الأكثر تضررا من الجائحة على صعيد الخسائر البشرية، منذ انتشار المرض فيها قبل أكثر من عام.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للفيروس في البرازيل إلى حوالي 337 ألف وفاة من أصل 13 مليون مصاب، علما بأن كثيرا من العلماء يقولون إن البيانات التي تنشرها وزارة الصحة لا تعكس مدى فداحة الوضع الوبائي في البلاد.