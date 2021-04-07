 الأردن: استثناءان في حظر النشر بالموضوع المتعلق بالأمير حمزة - بوابة الشروق
الأربعاء 7 أبريل 2021 5:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟

النتـائـج تصويت

الأردن: استثناءان في حظر النشر بالموضوع المتعلق بالأمير حمزة

الأمير حمزة بن الحسين
الأمير حمزة بن الحسين
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 4:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 4:47 م

أعلن النائب العام في عمَّان الدكتور حسن العبداللات، أن حظر النَّشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة بن الحسين، يشمل كل ما يتعلق بمجريات التحقيق وسريته وسلامته والأدلة المتعلقة به وأطرافه وكل ما يتصل بذلك.

وأضاف - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - أن الحظر يستثنى منه ما يعبر عن الآراء وحيرة الرأي والتعبير ضمن إطار القانون وأحكام المسؤولية وخاصة المادتين، 38 ج، د، و39 من قانون المطبوعات والنَّشر، إضافة إلى استثناء التَّصريحات الصَّادرة عن الجهات الرَّسمية بهذا الخصوص، مؤكدا بقاء نفاذ القرار واستمرارية تفعيله؛ حتى صدور ما يقرر خلافة ذلك.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك