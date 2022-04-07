فرنسا تستدعي السفير الروسي بسبب تصريح غير لائق عن مجزرة بوتشا

قررت فرنسا استدعاء السفير الروسي؛ بسبب تصريحه «غير اللائق»، بشأن الفظائع المرتبكة في مدينة بوتشا الأوكرانية، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، صباح الخميس.

وأعلنت كندا، الأربعاء، أنها استدعت السفير الروسي في أوتاوا لإطلاعه على الصور «المروّعة» للقتلى في بوتشا، مطالبة المحكمة الجنائية الدولية، بتسريع تحقيقها في الاتهامات الموجّهة لموسكو، بارتكاب جرائم حرب في المدينة الأوكرانية.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، لصحفيين في بروكسل قبيل مشاركتها في اجتماع لحلف شمال الأطلسي: «لقد أصدرت تعليمات لنائبي باستدعاء سفير روسيا في أوتاوا، للتأكد من إطلاعه على صور ما حدث في بوتشا».

ووفقاً للمدّعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا، فقد تم العثور على جثث 410 مدنيين في بوتشا ومناطق أخرى من منطقة كييف، انسحبت منها مؤخراً القوات الروسية.

وأكدت الوزيرة الكندية أن بلادها ستفرض قريباً عقوبات إضافية على روسيا. وقالت جولي إن «هدف بلادها هو خنق النظام الروسي».

وأرسلت أوتاوا عناصر من شرطة الخيالة الكندية الملكية (الشرطة الفيدرالية)، بناءً على طلب المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، لجمع عناصر أدلة محتملة على جرائم حرب مفترضة في أوكرانيا.

وأوضحت الوزيرة أن هذا الفريق سيساهم في ضمان استمرار التحقيق الجاري بسرعة، مشددة على أن «ما حدث في بوتشا لا يمكن أن يمر دون عقاب».

فيما نفى الجيش الروسي الاتهامات التي وجّهتها له السلطات الأوكرانية والدول الغربية بقتل مدنيين في بوتشا، مؤكداً أن الأمر برمّته مجرد «فبركات» من جانب كييف.