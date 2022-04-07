أعرب نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، عن ثقته بأن أوروبا ستدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، مشيرا إلى أن دولا أوروبية أبدت موافقتها على القرار الروسي.

وقال نوفاك - في تصريحات للتلفزيون الروسي اليوم الخميس: "تدرس الدول والشركات الأوروبية المستهلكة للغاز الروسي حاليا اعتماد الروبل في سداد ثمن هذا الغاز".

وأضاف:"نسمع تصريحات مختلفة، فهناك من وافق بالفعل على هذا النهج، وهناك دول تدرس الخطوة"، معربا عن قناعته بأن المدفوعات مقابل الغاز الروسي ستجري وفق الطريقة التي حددها الرئيس الروسي.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع مرسوما حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد لـ"الدول غير الصديقة"، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي. وبناء على المرسوم يتوجب على العملاء في الدول غير الصديقة فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية.

يُذكر أن مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذا الشأن دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أبريل الجاري.