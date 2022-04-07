مصطفى بكري: الحلقات المقبلة من «الاختيار 3» تكشف بطولات الجيش والشرطة في سيناء





قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن مسلسل «الاختيار 3» يكشف كيف كانت الجماعة الإرهابية تحكم مؤسسات الدولة المصرية بطريقة الإقصاء والقتل والاعتداء.



وأضاف أثناء تقديم برنامج «حقائق وأسرار»، الذي يعرض عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الخميس، أن «الاختيار 3» عمل درامي عظيم يترجم فترة تاريخية مهمة عاشتها نصر وعانى فيها المصريون كثيرًا، معقبًا: «التسريبات التي استمع إليها المصريون كانت الأخطر، فأدركوا حقيقة ما كان يجري».



وأكد أن المؤامرة كانت أكبر من أن يتصورها أحد، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما كان قائدًا عامًا للقوات المسلحة مع قوات الجيش، استطاعوا مواجهة هذه المؤامرة والحفاظ على مؤسسات الدولة، حتى خرج الشعب المصري في 30 يونيو بثورة ظافرة انحاز إليها الجيش النصري وأسقط حكم الإخوان.



وذكر أن الحلقات المقبلة من المسلسل سيكشف فيها النقاب عن أمور كثيرة وبطولات تمت في سيناء بواسطة الجيش والشرطة ورجال من المجتمع المدني وقفوا بكل قوة جنبًا إلى جنب مع الجيش في مواجهة هؤلاء المتآمرين.



مسلسل «الاختيار 3» من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز وأحمد السقا، مع مشاركة مجموعة كبرى من الفنانين، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.



ويتناول المسلسل فترة حاسمة من تاريخ البلاد، وهي التي مرت بها خلال عام 2013 إبان انطلاق ثورة 30 يونيو، التي نجحت في الإطاحة بجماعة الإخوان.