انعقاد لجنة اختيار عميد كلية التمريض في جامعة المنوفية

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انعقدت اليوم الخميس، لجنة اختيار عميد كلية التمريض بجامعة المنوفية برئاسة الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة.

جاء ذلك بعضوية الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية السابق، ورئيس جامعة المنصورة الجديدة، ومن المجلس الأعلى للجامعات الدكتورة مها محمد عادل جامعة الإسكندرية، والدكتور علي صبور جامعة عين شمس، ومن كلية التمريض الدكتورة دلال محمد خليل الأستاذ المتفرغ بقسم النساء والتوليد.

وتقدم لشغل منصب عميد الكلية الدكتورة آمال السيد شحاتة أستاذ تمريض باطني وجراحي، والدكتورة نبيلة السيد صبولة أستاذ تمريض صحة المجتمع بالكلية.

وقدمت كل منهما أمام اللجنة عرضا تفصيليًا عن سيرتها الذاتية وتاريخ أعمالها بالكلية، وخطة العمل المقترحة التي تسعى إلى تنفيذها.