كيف صوتت الدول العربية في استبعاد روسيا من مجلس حقوق الإنسان؟

وافقت الجمعية العام للأمم المتحدة، على تجميد عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في ضوء غزوها لأوكرانيا.

ووافقت على مشروع القرار المقدم من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى، 93 دولة واعترضت عليه 24 دولة، بينما امتنعت 58 دولة عضو عن التصويت. وعلى الرغم من أن تعليق العضوية يتخذ بأغلبية الثلثين، إلا أن احتساب الثلثين يتم فيه استبعاد الأصوات الممتنعة والغائبة، وهو ما رجح كفة تأييد مقترح تعليق عوية روسيا.

ويقع مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف، ويتم انتخاب العضو به لفترة مدتها ثلاث سنوات. ولم يشهد تاريخ مجلس حقوق الإنسان سوى حالة طرد دولة واحدة فقط وهي ليبيا فى مارس 2011؛ بسبب حملة القمع ضد الثوار آنذاك.

ولكن كيف صوتت الدول العربية على مشروع القرار؟ على العكس من قرار إدانة الغزو الروسي في بداية حرب أوكرانيا التي اندلعت فبراير الماضي، امتنعت معظم الدول العربية عن التصويت.

حيث امتنع عن التصويت كل من: مصر الإمارات السعودية السودان قطر عمان تونس العراق الكويت البحرين اليمن

وغاب عن التصويت كل من: المغرب موريتانيا الصومال لبنان الأردن جيبوتي

وعارض المقترح كل من: الجزائر وسوريا

وأيد المقترح فقط كل من: ليبيا وجزر القمر