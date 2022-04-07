الكنيسة الأرثوذوكسية تعلق على واقعة استشهاد القمص أرسانيوس وديد

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، بيانا بشأن واقعة استشهاد القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول بمنطقة كرموز، محرم بك الإسكندرية،

قائلة إن القمص الراحل تعرض لاعتداء باستخدام آلة حادة في رقبته، من قبل شخص مجهول، نُقل على إثره إلى مستشفى القوات المسلحة بمنطقة مصطفى كاملن إلا أنه روحه الطاهرة فاضت عقب وصوله المستشفى.

وأضافت الكنيسة، في بيانها، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على القاتل، وجاري التحقيق معه لمعرفة هويته ودوافعه لارتكاب هذا الحاث الغادر. ونعت الكنيسة، الأب الراحل، قائلة: "كرس حياته لله، واليوم حياته كلها شهادة أمينة له".